République centrafricaine : Le référendum présente des risques

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président Faustin-Archange Touadéra salue ses partisans après la confirmation de sa réélection par la plus haute juridiction, au siège de son parti à Bangui, en République centrafricaine, le 18 janvier 2021. © 2021 REUTERS/Antoine Rolland (Nairobi) – Un référendum constitutionnel prévu en République centrafricaine pourrait restreindre davantage l’espace civique et risque de compromettre les progrès démocratiques réalisés depuis 2015 dans le pays, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, a annoncé le 30 mai 2023…



