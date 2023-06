Monde. Il faut une action internationale afin d’atténuer l’impact des vagues de chaleur torride au Pakistan

par Amnesty International

Une action internationale s’impose d’urgence face à la série de vagues de chaleur torride qui frappe le Pakistan et compromet les droits humains, écrit Amnesty International dans son nouveau rapport intitulé ‘A Burning Emergency: Extreme heat and the right to health in Pakistan‘. Publié à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, ce rapport évalue […] The post Monde. Il faut une action internationale afin d’atténuer l’impact des vagues de chaleur torride au Pakistan appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet