Pérou : Les forces de sécurité ont commis de graves abus

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des proches et amis de personnes tuées lors de manifestations à Juliaca, au Pérou, tenaient des photos des victimes lors d'une marche commémorative tenue le 9 février 2023, un mois après leur mort. © 2023 Juan Carlos Cisneros/AFP via Getty Images (São Paulo, le 26 avril 2023) – Des soldats et policiers péruviens ont probablement commis des exécutions extrajudiciaires ou arbitraires, ainsi que d'autres graves abus contre des personnes ayant participé aux manifestations tenues de décembre 2022 à février 2023 ou qui se trouvaient sur les lieux, a déclaré Human Rights…



Lire l'article complet