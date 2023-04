Turquie. La réponse humanitaire aux séismes dévastateurs néglige les personnes en situation de handicap

par Amnesty International

Les personnes porteuses de handicap qui vivent dans des camps pour personnes déplacées à la suite des séismes dévastateurs en Turquie ne sont pas prises en compte dans la réponse humanitaire à cette catastrophe, indique Amnesty International dans un nouveau rapport rendu public jeudi 27 avril. Ce rapport, intitulé “We all need dignity”: The exclusion of […] The post Turquie. La réponse humanitaire aux séismes dévastateurs néglige les personnes en situation de handicap appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet