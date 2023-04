Chine : les programmes de « formation professionnelle » au Tibet comportent un risque de travail forcé (experts)

Des experts indépendants* de l’ONU ont exprimé jeudi leur inquiétude face aux allégations selon lesquelles des programmes dits de « transfert de main-d’œuvre » et de « formation professionnelle » dans la région autonome du Tibet en Chine sont utilisés comme prétexte pour saper l’identité religieuse, linguistique et culturelle tibétaine, mais aussi pour « surveiller et endoctriner politiquement les Tibétains ».



Lire l'article complet