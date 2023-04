Le tourisme de montagne peut être bénéfique pour les écosystèmes et les communautés

Le tourisme de montagne a le potentiel d’augmenter les revenus des communautés locales et de contribuer à la préservation de leurs ressources naturelles et de leur culture, s’il est géré de manière durable, selon un nouveau rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et du Partenariat de la montagne.



