Liban. Les autorités doivent mettre fin aux expulsions illégales de réfugié·e·s syriens

par Amnesty International

Les autorités libanaises doivent immédiatement cesser d'expulser de force des réfugié·e·s vers la Syrie, a déclaré Amnesty International le 24 avril 2023, alors que l'on craint que ces personnes ne soient torturées ou persécutées par le gouvernement syrien à leur retour. La semaine dernière, les forces armées libanaises ont effectué une descente dans des maisons



