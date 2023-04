Singapour. Exécution arbitraire et illégale d’un homme pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, au mépris des droits humains

par Amnesty International

Réagissant à l'exécution par pendaison, le 26 avril, du Singapourien Tangaraju Suppiah, qui avait été déclaré coupable d'avoir participé à un trafic portant sur un kilogramme de cannabis à l'issue d'un procès n'ayant pas respecté le droit et les normes internationaux relatifs aux droits humains, Ming Yu Hah, directrice régionale adjointe à Amnesty International, a déclaré : […]



