Iran : Les forces de sécurité ont tué, torturé et maltraité des enfants

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une installation commémorative de photos de jeunes personnes tuées en Iran lors de la répression de manifestations en 2022, mise en place devant le bureau de l'UNICEF à Washington et photographiée le 30 novembre 2022. © 2022 Bryan Olin Dozier/NurPhoto via AP (Beyrouth) – Lors de leur répression d’une vague de manifestations, les forces de sécurité iraniennes ont tué, torturé, agressé sexuellement et fait disparaître des enfants de manière illégale, dans le cadre d’une série de violations graves des droits humains, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les autorités…



