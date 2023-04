Soudan. La nouvelle escalade du conflit exacerbe les souffrances endurées depuis 20 ans par la population civile du Darfour

par Amnesty International

À l'heure où l'escalade de la violence entre les forces armées soudanaises et les Forces d'appui rapide s'étend à tout le Soudan, les civil·e·s du Darfour continuent de souffrir de l'incapacité des autorités à assurer leur sécurité, ainsi qu'à rendre justice et à garantir l'obligation de rendre des comptes pour les crimes de guerre et



