ONU : Plusieurs organisations abordent la question de l'« antisémitisme »

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le siège des Nations Unies à New York, photographié le 21 décembre 2021. © 2021 Sergi Reboredo / VWPics via AP Images (New York, le 20 avril 2023) – Plus de 100 organisations de défense des droits humains et des droits civiques, dont Human Rights Watch et Amnesty International, exhortent les Nations Unies à respecter les droits humains dans le cadre de la lutte contre l'antisémitisme, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Plus de 40 organisations ont récemment rajouté leurs noms à une version mise à jour d’une lettre ouverte transmise le 3 avril 2023 par Human Rights…



