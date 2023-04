Guatemala. Amnesty International condamne les violations des garanties d’une procédure régulière pour la prisonnière d’opinion Virginia Laparra

par Amnesty International

Face aux récents développements concernant les deux procédures pénales engagées contre l’ancienne procureure Virginia Laparra, Amnesty International dénonce le non-respect par les autorités judiciaires du droit de cette femme à un procès équitable, notamment de ses droits à une procédure régulière et au respect de la légalité, et demande sa libération immédiate. « Il est très […] The post Guatemala. Amnesty International condamne les violations des garanties d’une procédure régulière pour la prisonnière d’opinion Virginia Laparra appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet