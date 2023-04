International. Les Nations unies doivent respecter les droits humains lorsqu’elles luttent contre l’antisémitisme

par Amnesty International

Amnesty International se joint à une coalition d'organisations de la société civile, afin de demander aux Nations unies de se garder d'approuver ou d'adopter une définition de l'antisémitisme qui a été utilisée afin d'étouffer les critiques portant sur les violations des droits humains commises par les autorités israéliennes. Dans une lettre ouverte, les 104 organisations ont […]



