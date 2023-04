Lituanie. Légaliser les renvois forcés illégaux donne le feu vert à la torture

par Amnesty International

Réagissant à l'adoption de modifications dans le cadre de la Loi lituanienne sur les frontières de l'État et leur protection, qui consacrent dans la législation nationale la pratique actuelle des expulsions à la frontière, Nils Muižnieks, directeur pour l'Europe à Amnesty International, a déclaré : « Le vote du Parlement en faveur de l'inscription dans le droit […]



