Soudan : le chef de l’ONU appelle à un cessez-le-feu pendant au moins trois jours

L'ONU continue d'appeler à la fin immédiate des affrontements entre factions militaires rivales au Soudan, alors que le Secrétaire général António Guterres et les dirigeants de l'Union africaine, de la Ligue des Etats arabes, du groupe régional d'Afrique de l'Est IGAD et de l'Union européenne ont tenu une réunion virtuelle sur la crise jeudi.



