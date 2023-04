La France ratifie le traité sur la violence et le harcèlement au travail

par Human Rights Watch

Click to expand Image Manifestation massive contre les violences faites aux femmes, tenue à Paris le 23 novembre 2019. © 2019 Christian Hartmann/Reuters Comme cela était attendu depuis longtemps, la France a enfin ratifié officiellement la Convention sur la violence et le harcèlement (C190) de l’Organisation internationale du travail (OIT) qui définit des normes internationales afin de prévenir et de lutter contre la violence et le harcèlement au travail. La France a joué un rôle important dans la négociation de la convention et a été l’un des premiers État à s’engager à la ratifier lors…



