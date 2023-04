Services de santé : l’écart entre riches et pauvres réduit de moitié dans les pays en développement

En l’espace d’une décennie, l’écart entre riches et pauvres en matière de couverture des services de santé pour les femmes, les nouveau-nés et les enfants dans les pays à revenu faible et intermédiaire a presque été réduit de moitié, selon un répertoire sur la plus grande collection mondiale de données sur les inégalités de santé, de l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU.



Lire l'article complet