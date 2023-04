Zimbabwe. La commémoration du 43e anniversaire de l’indépendance ternie par un rétrécissement rapide de l’espace civique et un recul des libertés

par Amnesty International

Le Zimbabwe célèbre le 43e anniversaire de son émancipation du régime colonial dans un contexte marqué par un rétrécissement rapide de l’espace civique, caractérisé notamment par une criminalisation de la dissidence visant les militant·e·s politiques et les défenseur·e·s des droits humains, a déclaré Amnesty International mardi 18 avril 2023. « Quarante-trois ans après l’indépendance du pays, les autorités […] The post Zimbabwe. La commémoration du 43e anniversaire de l’indépendance ternie par un rétrécissement rapide de l’espace civique et un recul des libertés appeared first…



