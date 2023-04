En Inde, les soldats auteurs de tirs mortels au Nagaland ne seront pas jugés

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des membres de l’ethnie Naga participaient à une marche de 70 kilomètres et tenaient des placards demandant l'abrogation de la loi sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (AFSPA) à Kohima, dans l’État de Nagaland en Inde, le 11 janvier 2022. © 2022 Yirmiyan Arthur/AP Photo Un nouveau déni de justice a eu lieu en Inde en vertu de la loi draconienne sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (Armed Forces Special Powers Act, AFSPA) datant de l'époque coloniale. Le 4 décembre 2021, des soldats de l'unité de l'armée des forces spéciales 21 Para ont tué six mineurs…



