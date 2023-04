Éthiopie. Il faut que l’État respecte le droit de manifester pacifiquement et libère immédiatement les professionnel·le·s des médias détenus

Il faut que les autorités éthiopiennes libèrent immédiatement sept professionnel·le·s des médias détenus dans un contexte d'intensification des violences dans la région Amhara, enquêtent sur les allégations concernant l'agression physique de l'une d'entre eux et protègent le droit à la liberté d'expression et le droit de manifester pacifiquement pour tous et toutes, a déclaré Amnesty



