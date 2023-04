Soudan. Il faut que les parties au conflit assurent la protection des civil·e·s alors que le bilan humain s’alourdit

par Amnesty International

En réaction au conflit armé qui a éclaté à Khartoum le 15 avril au matin entre les forces armées soudanaises et les Forces d'appui rapide, une formation paramilitaire indépendante, Tigere Chagutah, directeur du programme Afrique de l'Est et Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : « Le recours à de l'armement lourd, y compris à du matériel



