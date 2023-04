Les aquifères africains contiennent plus de 20 fois l'eau stockée dans les lacs du continent, mais ils ne sont pas la réponse à la pénurie d'eau

La découverte d'aquifères - des couches souterraines qui retiennent l'eau - suscite souvent l'enthousiasme quant à leur capacité à atténuer la pénurie d'eau dans une région.Par exemple, il y a une dizaine d'années, un grand aquifère a été découvert dans la région de Turkana, au Kenya. Il s'agit de l'une des régions les plus chaudes et les plus sèches du Kenya, qui souffre fréquemment de sécheresse. Le gouvernement a affirmé que l'aquifère pourrait fournir de l'eau à…