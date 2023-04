Nicaragua. Répression et violations systématiques et persistantes des droits humains sous le gouvernement Ortega-Murillo

par Amnesty International

Depuis cinq ans, la politique de répression du gouvernement nicaraguayen qui vise à faire taire les voix dissidentes et tout type de critique, ne cesse de s'intensifier, se réinventant constamment et incorporant de nouveaux schémas de violations, déclare Amnesty International dans un nouveau rapport rendu public le 18 avril. Ce rapport, intitulé Un grito por la […]



