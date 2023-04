République démocratique du Congo. Le retrait des rebelles du M23 offre une occasion d’enquêter sur les atrocités commises et d’apporter de l’aide

par Amnesty International

Il est essentiel que les autorités congolaises et l'ONU enquêtent de toute urgence sur les allégations d'atrocités commises par des membres du Mouvement du 23 mars (M23), maintenant que le groupe armé se serait, d'après des informations, retiré de plusieurs zones du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC), notamment des villages de Kishishe, Bambo et […]



