Russie : Verdict imminent dans le procès d'un éminent détracteur du Kremlin

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’opposant russe Vladimir Kara-Murza est escorté à une audience devant un tribunal de Moscou, le 8 février 2023. © 2023 AP Photo (Berlin, le 14 avril 2023) – Le tribunal municipal de Moscou rendra son verdict à l’issue du procès pénal contre l'éminent opposant politique russe Vladimir Kara-Murza le 17 avril 2023, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les autorités russes devraient libérer immédiatement et sans condition Vladimir Kara-Murza, qui est détenu arbitrairement depuis un an, ainsi que d'autres activistes pacifiques des sphères civique et politique qui sont…



Lire l'article complet