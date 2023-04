Égypte. Des organisations indépendantes risquent de fermer après l’expiration de la date butoir imposée aux ONG

par Amnesty International

Des groupes indépendants au sein de la société civile risquent d'être forcés à cesser leurs activités en Égypte, ce qui réduira encore davantage l'espace réservé à l'engagement civique et au militantisme en faveur des droits humains dans le pays, a déclaré Amnesty International mercredi 12 avril, date limite pour l'enregistrement des organisations non gouvernementales en vertu […]



