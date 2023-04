Bangladesh. L’intensification des manœuvres d’intimidation et de harcèlement contre Prothom Alo témoigne d’une aggravation de la crise de la liberté de la presse dans le pays

par Amnesty International

Prothom Alo, un grand quotidien du Bangladesh, est le dernier média en date à subir des attaques croissantes allant de l’intimidation et du harcèlement à l’arrestation de journalistes, ce qui témoigne d’une aggravation de la crise de la liberté de la presse dans le pays, a déclaré Amnesty International le 12 avril. Le Premier ministre du […] The post Bangladesh. L’intensification des manœuvres d’intimidation et de harcèlement contre Prothom Alo témoigne d’une aggravation de la crise de la liberté de la presse dans le pays appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet