Ukraine : Enquête sur un centre de torture russe à Kherson

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une pièce ayant apparemment servi de cellule dans un centre de détention provisoire qui aurait été utilisé par les forces russes lors de leur occupation de Kherson, en Ukraine, pour torturer des civils. Photo prise le 16 novembre 2022, après leur départ. © 2022 Chris McGrath/Getty Images De nouvelles preuves indiquent que les forces russes ont illégalement détenu et torturé des personnes dans un centre de torture et dans d'autres installations à Kherson et dans les environs, pendant leur occupation de cette zone entre mars et novembre 2022. Maltraiter, torturer ou tuer…



