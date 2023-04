Chine : Annuler les condamnations de deux avocats défenseurs des droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image À gauche : Sophie Luo Shengchun, l'épouse de l'avocat chinois emprisonné Ding Jiaxi, tenait une photo agrandie de son mari dans son domicile dans l’État de New York, le 28 juillet 2022. À droite : l'avocat chinois Xu Zhiyong, également emprisonné. © 2022 Brendan McDermid/Reuters (à gauche) © Kyodo News Stills/Getty Images (à droite) (New York) – Les autorités chinoises devraient immédiatement annuler les longues peines prononcées à l'encontre de deux éminents avocats défenseurs des droits humains sur la base d’accusations infondées, a déclaré Human Right Watch aujourd'hui.…



