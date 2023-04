Royaume-Uni : des experts inquiets du sort d'enfants demandeurs d’asile non accompagnés

Plus de 200 enfants demandeurs d’asile, arrivés au Royaume-Uni non accompagnés, sont toujours portés disparus, ont alerté mardi des experts indépendants des Nations Unies, appelant Londres à « assurer la protection de ces enfants sans discrimination et mettre fin à la pratique consistant à placer les enfants non accompagnés dans des hôtels ».



