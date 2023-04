Maroc. Une journaliste encourt trois ans de prison pour une publication sur Facebook

par Amnesty International

En réaction à l'ouverture, lundi 10 avril, du procès de la journaliste Hanane Bakour, qui encourt jusqu'à trois ans de prison ainsi qu'une amende, après avoir été accusée de « distribution de faits mensongers en vue de porter atteinte à la vie privée des personnes » par le biais de systèmes informatiques en relation avec une publication sur



