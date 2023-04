Israël/TPO. Deuxième nuit de violences à la mosquée d’Al Aqsa

par Amnesty International

La deuxième attaque nocturne consécutive contre des fidèles palestiniens à la mosquée d'Al Aqsa à Jérusalem illustre la brutalité de l'apartheid en Israël, a déclaré Amnesty International le 6 avril 2023. Les forces de sécurité israéliennes ont pris d'assaut l'enceinte de la mosquée vers 22h30 le 5 avril, peu après les prières du soir. Elles ont tiré des […]



