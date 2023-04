Ouzbékistan. Le Parlement adopte enfin une loi pénalisant la violence domestique

par Amnesty International

En réaction à l'adoption par la chambre haute du Parlement d'Ouzbékistan d'une loi érigeant en infraction la violence domestique, Heather McGill, chercheuse sur l'Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Les militant·e·s des droits des femmes et les défenseur·e·s des droits humains d'Ouzbékistan mènent campagne depuis des années pour une meilleure protection contre la violence […]



