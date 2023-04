Burkina-Faso : Face aux attaques répétées, le droit à l’information doit être protégé

par Amnesty International

Les autorités doivent cesser les attaques et menaces contre la liberté de la presse et la liberté d'expression et protéger les journalistes, déclare Amnesty International après la suspension de médias et l'expulsion de journalistes. Le vendredi 31 mars, Agnès Faivre et Sophie Douce, respectivement correspondantes des journaux Libération et Le Monde avaient été convoquées à […]



