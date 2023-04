Algérie/Maroc. De graves problèmes persistent malgré l’examen de la situation des droits humains par l’ONU

par Amnesty International

Les graves violations des droits humains continuent sans relâche en Algérie et au Maroc, où de nombreuses lois sont loin d'être conformes aux normes internationales, a déclaré Amnesty International jeudi 6 avril, à l'issue de l'Examen périodique universel (EPU) des deux pays par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lors de sa 52e session.



