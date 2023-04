Burkina Faso : l’ONU s’inquiète des nouvelles restrictions sur les médias

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a déclaré jeudi être profondément préoccupé par les restrictions imposées aux médias et à l'espace civique au Burkina Faso après la suspension d'organes de presse et l'expulsion du pays de deux correspondants étrangers, dans un contexte de restrictions plus larges de la liberté d'expression dans le pays.



