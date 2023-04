L'ONU appelle la communauté internationale à ne pas abandonner le peuple afghan

L’Afghanistan, qui connaît déjà la crise humanitaire la plus importante et la plus grave au monde, se dirige rapidement vers un gouffre en raison d’un grave sous-financement et de l’interdiction des travailleuses humanitaires, qui entravent l’acheminement de l’aide à un moment où plus de 28 millions de personnes ont besoin d’une aide vitale pour survivre, a alerté jeudi l’ONU.



