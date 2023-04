Ukraine : l’UNESCO annonce un plan de 7 milliards de dollars pour le patrimoine culturel

L'UNESCO compte mobiliser près de sept milliards de dollars sur dix ans pour la sauvegarde du patrimoine ukrainien. Ces fonds permettront de réparer, préserver et protéger les édifices religieux, monuments historiques et musées du pays, mais également soutenir les artistes et professionnels du tourisme.



