Après une nuit bien trop courte, on vous fait remarquer que vous avez mauvaise mine et pour cause, vous arborez de magnifiques cernes sous les yeux ! Mais alors, pourquoi a-t-on des cernes lorsqu’on est fatigué ?Avant de parler des causes et du pourquoi des cernes, commençons par le début : un cerne, c’est quoi ? Un cerne correspond à une variation de couleur de la peau située en dessous de l’œil. Souvent, le cerne a une couleur bleue/violette.Il faut savoir que la région sous l’œil est très vascularisée. Elle se compose d’un réseau de vaisseaux sanguins et de vaisseaux…