Kosovo : Ouverture à La Haye du procès pour crimes de guerre

par Human Rights Watch

Click to expand Image L'ancien président du Kosovo, Hashim Thaçi, comparaissait devant les Chambres spécialisées pour le Kosovo à La Haye, le 9 novembre 2020. © 2020 Jerry Lampen/EPA-EFE/Shutterstock (La Haye) – Le procès de l'ancien dirigeant du Kosovo Hashim Thaçi et de trois autres individus accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité met en évidence le besoin persistant de justice, 24 ans après la fin de la guerre du Kosovo, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Ce procès a débuté le 3 avril devant les Chambres spécialisées pour le Kosovo, situées à La Haye, aux…



