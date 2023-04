Algérie. La condamnation d’un journaliste illustre une nouvelle fois l’escalade de la répression contre les médias

par Amnesty International

Les autorités algériennes doivent libérer tous les journalistes injustement détenus, abandonner toutes les inculpations à caractère politique portées contre au moins six d'entre eux et annuler la condamnation du journaliste Ihsane El Kadi, a déclaré Amnesty International le 3 avril 2023. Amnesty International demande la libération du journaliste Ihsane El Kadi, condamné le 2 avril par le tribunal



