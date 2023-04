République centrafricaine : Rétrécissement de l’espace civique

par Human Rights Watch

Click to expand Image Sélection de journaux de la République centrafricaine, Bangui, janvier 2023. © 2023 Lewis Mudge/Human Rights Watch Le gouvernement de la République centrafricaine réprime la société civile, les médias et les partis politiques d’opposition à l’approche d’élections locales et nationales prévues en 2023. Le spectre d’un État à parti unique de facto devrait susciter de graves préoccupations au sujet des risques en termes de violations des droits humains et de réduction de l’espace démocratique et de la liberté d’expression. Les diplomates et les organisations régionales…



