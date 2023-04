L’héritage mortel des mines terrestres

Plus de deux décennies depuis l'adoption du Traité historique d'interdiction des mines et la création du Service de l'action antimines des Nations Unies, des millions de mines terrestres ont été détruites, mais les terres de près de 70 pays dans le monde sont toujours contaminées et des innocents continuent d'être tués ou mutilés.



