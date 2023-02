Tunisie. Les peines d’emprisonnement prononcées contre deux personnes LGBTI doivent être annulées

par Amnesty International

À la veille de l’audience programmée le 20 février à la cour d’appel de Nabeul dans le procès de deux membres de la communauté LGBTI tunisienne, une femme transgenre et un homme gay qui ont été condamnés pour homosexualité en première instance le 21 décembre 2022, respectivement à trois et un an d’emprisonnement, Amna Guellali, directrice régionale […] The post Tunisie. Les peines d’emprisonnement prononcées contre deux personnes LGBTI doivent être annulées appeared first on Amnesty International. ]]>



