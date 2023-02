Moyen-Orient et Afrique du Nord : Ciblage en ligne de personnes LGBT

par Human Rights Watch

(Beyrouth) - Des responsables gouvernementaux à travers la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord prennent pour cible des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) en exploitant leurs activités sur les réseaux sociaux, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui. Les forces de sécurité ont ainsi piégé des personnes LGBT sur les réseaux sociaux et les applications de rencontre, en se livrant à du chantage, à du harcèlement et à des outings, s’appuyant sur des photos, des conversations et des informations similaires obtenues illégalement dans…



