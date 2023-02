Ukraine : Nouvel éclairage sur l’attaque russe contre la gare de Kramatorsk

par Human Rights Watch

(Kiev, le 21 février 2023) – L’attaque russe menée avec une arme à sous-munitions contre la gare bondée de Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine, en avril 2022, a tué des dizaines de civils en violation des lois de la guerre, et constituait un crime de guerre manifeste, ont déclaré Human Rights Watch et SITU Research dans un rapport et une vidéo publiés aujourd’hui. Le rapport de en ligne, intitulé « Death at the Station: Russian Cluster Munition Attack in Kramatorsk » (« Mort à la gare : Attaque russe aux armes à sous-munitions à Kramatorsk »), est le résultat d’une nouvelle enquête approfondie…



Lire l'article complet