Mali : les autorités doivent respecter la liberté d'expression (expert)

Un expert des Nations Unies a exhorté lundi les autorités maliennes à ouvrir l'espace civique et démocratique et à redoubler d'efforts pour lutter contre l'impunité des violations des droits humains et atteintes à ces droits, alors que le pays s'engage dans un processus électoral.



