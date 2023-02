RCA : les violations des droits humains par l’armée sont inacceptables (expert)

Malgré les efforts du gouvernement centrafricain pour redéployer les forces de défense et de sécurité sur une grande partie du territoire national et poursuivre le programme de désarmement, démobilisation et réintégration des membres de groupes armés, la situation des droits de l'homme en République centrafricaine reste très préoccupante, a déclaré lundi un expert de l'ONU.



Lire l'article complet