Consommation : comment les crises influencent-elles les comportements écoresponsables ?

Si le réchauffement climatique reste sans conteste une préoccupation sociétale grandissante , les autres crises (guerres, pandémies, crise économique, catastrophes climatiques, etc.) inquiètent également.D’un côté, les consommateurs prennent conscience que leurs comportements peuvent jouer un rôle dans la protection de l’environnement, ils sont de plus en plus nombreux à adopter des comportements écoresponsables :…