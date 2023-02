Le HCR en quête de 605 millions de dollars pour aider les réfugiés congolais à travers l’Afrique

Alors que la République démocratique du Congo (RDC) continue de vivre l’une des crises humanitaires les plus complexes et les plus anciennes d’Afrique, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a lancé, vendredi, un plan régional d’intervention afin de venir en aide aux réfugiés congolais à travers le continent africain.



Lire l'article complet